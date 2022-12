Cori, trovato con quasi mezzo chilo di cocaina: arrestato un 35enne

Un 35enne di Cori è stato tratto in arresto dai Carabinieri della Stazione locale poiché responsabile di reati inerenti allo spaccio di sostante stupefacenti. Il tutto è nato da un controllo effettuato dai militari nella serata del 18 dicembre scorso quando hanno fermato il giovane mentre viaggiava a bordo della sua auto. Dopo una breve perquisizione, il giovane, è stato trovato in possesso di un paio di scarpe nelle cui suole era stato ricavato uno scomparto che occultava due telefonini con relative schede telefoniche.

Un controllo più approfondito inoltre, ha fatto scoprire ai carabinieri come all’interno dell’auto ci fosse uno scomparto nascosto, accessibile solamente con l’utilizzo di una combinazione di leve magnetiche, ricavato nella plancia della macchina e nel quale sono stati rinvenuti circa 50gr di cocaina. Controllo che poi si è spostato a casa del giovane dove, grazie all’aiuto dell’Unità Cinofila dell’Arma, sono stati rinvenuti ulteriori 360gr di cocaina oltre al materiale per il confezionamento e per la vendita e 5.000 euro in contanti molto probabilmente provenienti dall’attività di spaccio.