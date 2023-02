Cori, truffa ad un anziano: arrestati due uomini

Arrestati, dalla Stazione carabinieri di Cori, due uomini di 50 e 35 anni, entrambi residenti nella provincia di Caserta, perché ritenuti responsabili di una truffa ad un uomo di 94 anni.

I carabinieri, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni per delle truffe in corso in danno di anziani residenti nel centro storico, avevano deciso di eseguire un servizio di controllo, nel corso del quale hanno notato la presenza di un veicolo sospetto, risultato a noleggio, all’interno del quale vi era un uomo che sembrava stesse aspettando qualcuno. Poco dopo infatti è sopraggiunto un altro uomo.

Gli accertamenti dei Carabinieri hanno permesso di acclarare che i due uomini avevano appena commesso una truffa ai danni di un anziano, facendosi consegnare un ingente quantitativo di gioielli in oro del valore di circa 40mila euro.

I due uomini sono stati disposti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Proseguono costantemente, da parte dei carabinieri, le attività di prevenzione e repressione dei reati delle truffe in danno di anziani.