Cori, truffano un anziana: bloccati dai Carabinieri durante un controllo

Si sono resi protagonisti di una truffa ai danni di una povera anziana 83enne di Cori, a finire in manette un 38enne ed un 30enne, entrambi residenti nella provincia di Napoli.

A scoprire il tutto sono stati i Carabinieri della Stazione di Cori che durante un normalissimo controllo sono rimasti insospettiti dal perché i due uomini, in circostanze di luogo e tempo, fossero in quelle zone. Alle risposte non esaustive fornite ai militari, si è proceduto ad un controllo più dettagliato nei confronti dei malfattori, che ha portato alla luce di come i due fossero gli autori di una truffa nei confronti di un’anziana del posto che, intimorita dalla richiesta telefonica di un nipote che se non avesse consegnato dei soldi avrebbero arrestato il figlio, ha consegnato loro oltre 15mila euro ed alcuni oggetti d’oro dal valore di alcune migliaia d’euro.

Una volta recuperati e restituiti i beni, la povera anziana ha sporto denuncia nei confronti dei due truffatori che, una volta posti in arresto, sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.