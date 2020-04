Coronavirus, 15 nuovi casi in provincia di Latina

Sono 15 i nuovi casi positivi in provincia di Latina registrati tra ieri e oggi (1 aprile 2020). Ieri sembrava che i contagi fossero diminuiti, ma non erano stati contati 10 casi riscontrati in una struttura residenziale per disabili di Aprilia, residenti però fuori dalla provincia. Sono stati aggiunti così al numero diffuso in data odierna dalla Asl di Latina.

Quattordici dei nuovi contagiati sono trattati a domicilio. Due sono di Aprilia, 1 di Minturno, 1 di Fondi, più gli 11 casi appunto presso una struttura socio assistenziale di Aprilia (solo uno di questi è della provincia pontina).

Sulla base dei numeri appena evidenziati, i pazienti positivi attualmente in carico sono 256.

I pazienti ricoverati sono collocati presso lo Spallanzani (13), la Terapia Intensiva del Goretti (5), l’unità di Malattie Infettive del Goretti (18) o altre unità operative del Goretti, del Dono Svizzero di Formia e di Gaeta (70). Quattro pazienti sono ricoverati in altri ospedali della Regione Lazio.

I negativizzati sono attualmente 29, dei quali 12 ancora ricoverati per altre problematiche di salute e 17 in osservazione a domicilio.

Complessivamente, sono 1.994 le persone in isolamento domiciliare. Parallelamente 3.091 persone hanno terminato il periodo di isolamento.

Oggi sono stati resi operativi 8 nuovi posti di Terapia intensiva Covid -19 presso il Santa Maria Goretti di Latina.