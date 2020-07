Coronavirus, 2 nuovi casi in provincia tra cui un dipendente comunale di Formia

Salgono ancora i casi di coronavirus in provincia di Latina. Oggi sono stati registrati dalla Asl 2 nuovi contagi, 1 a Fondi e 1 a Formia.

Quest’ultima è una dipendente comunale legato al link della Lombardia. Una ragazza tornata da milano è risultata positiva e sono stati fatti i tamponi ai familiari da cui è venuto fuori questo ulteriore caso.

Oggi, 25 luglio, domani e lunedì sarà chiuso il Comune in via Vitruvio 190, e anche sabato prossimo, per ordinanza firmata dal sindaco. In questi giorni ci sarà la sanificazione dei locali e lunedì tutta una procedura legata alla pulizia, sabato prossimo un ulteriore approfondimento di pulizia e sanificazione.

Sono stati fatti due elenchi: chi ha avuto stretto contatto con la donna – questi insieme ad altri link faranno i tamponi già oggi pomeriggio grazie all’attivazione repentina della Asl con il camper mobile. Lunedì gli altri dipendenti faranno il test sierologico.

“Dico a tutti – ha detto Paola Villa – di continuare a mantenere le distanze anche nei confronti di persone che frequentano regolarmente. La chiusura degli uffici non significa che il Comune non funzioni, ma è stato trasferito presso la sede della polizia municipale. L’ufficio dell’anagrafe non è coinvolto nella vicenda e resta aperto”.

In totale sono quindi 597, con 518 guariti. Ancora positive 42 persone, di cui 18 trattate a domicilio.Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.

Nel Lazio ci sono invece 19 nuovi casi e un decesso. Di questi 5 arrivano dall’estero: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi dal Pakistan e un caso dall’Ucraina.

Nella Asl Roma 1 dei due nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato e il secondo caso riguarda una donna di nazionalità ucraina per la quale è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 2 sono tre i nuovi casi e riguardano un uomo individuato al test sierologico, un caso di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione al Fatebenefratelli-Isola Tiberina ed un terzo caso di un uomo ora trasferito allo Spallanzani.

Nella Asl Roma 3 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda una donna con link ad un cluster familiare già noto e isolato, un uomo e una donna del World Food Programme di nazionalità Pakistana per i quali è stata avviata l’indagine epidemiologica.

Nella Asl Roma 4 dei cinque nuovi casi nelle ultime 24h due riguardano uomini segnalati dal medico di medicina generale e gli altri tre sono uomini individuati in fase di pre-ospedalizzazione uno all’Umberto I, uno a Bracciano e uno al San Pietro.

Nella Asl Roma 5 un nuovo caso nelle ultime 24h e riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione a Grottaferrata.

Nella Asl Roma 6 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h due sono uomini di nazionalità del Bangladesh testati al drive-in e un caso riguarda una donna in fase di pre-ospedalizzazione all’Istituto Tumori Regina Elena – IFO.