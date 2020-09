Coronavirus, 24 nuovi casi in provincia. Aprilia e Formia sotto la lente

Altri 24 nuovi casi positivi sono stati registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Latina. Sono distribuiti nei Comuni di Aprilia (12), di Cisterna di Latina (1), di Formia (1), di Latina (7) e di Sabaudia (3). Non si registrano nuovi decessi.

“Si ricorda che, in relazione alla situazione epidemiologica in essere localmente – scrive la Asl in una nota – è stato attivato nei Comuni di Aprilia e Formia una locale postazione di Drive in straordinario per l’esecuzione del test

rapido (“antigenico”) volto alla rilevazione del coronavirus SARS-COV2”.

APRILIA : martedì 29 e mercoledi 30 settembre c.a

c/o sede “ex stabilimento Acqua Claudia” con ingresso da SS.148 Km.46.600

FORMIA: martedì 29 settembre c.a

c/o Cinema Multisala del mare – via Olivastro Spaventola

“L’esecuzione di tale test – ricorda la Asl – è rivolta a tutti i cittadini, principalmente domiciliati/residenti nel Comune, che pur non presentando segni clinici della malattia hanno, per i contatti avuti all’interno della comunità, un rischio aumentato di essere stati contagiati e di essere pertanto attualmente portatori

dell’infezione.

Si rappresenta al riguardo che tale test non è rivolto ai cittadini già presi in carico dal Dipartimento di

Prevenzione della ASL in quanto sintomatici o “contatti certi” di soggetti positivi per i quali

permangono le modalità di esecuzione di test a cura del Dipartimento quali in essere in tutta

l’Azienda.

Al fine di evitare inutili code, tutti i tamponi antigenici rapidi e molecolari dovranno essere prenotati

tramite registrazione online utilizzando QR code di seguito riportato o seguendo la procedura di

prenotazione riportata sul sito aziendale: www.ausl.latina.it”.