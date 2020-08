Coronavirus, 26 nuovi casi positivi in provincia di Latina: è boom di contagi

I nuovi casi positivi al coronavirus si impennano in provincia di Latina, oggi sono 26 di cui 25 trattati a domicilio ed 1 in fase di valutazione. Si tratta di 4 pazienti di Aprilia, 1 a Cori, 3 a Fondi, 1 a Gaeta, 6 a Latina e 11 a Santi Cosma e Damiano.

I casi rilevati sono contatti di casi già noti e rientri dall’estero e dalla Sardegna. Si registrano anche 4 casi nuovi positivi, non residenti in provincia.

Salgono così a 686 i casi totali dall’inizio della pandemia. I guariti sono 540. Cresce il numero delle persone ancora positive e supera quota 100, sono in totale 109, di cui 75 trattati a domicilio.

Un numero che nessuno si aspettava, anche se in questi giorni i contagi erano cresciuti. Se nei giorni scorsi, soprattutto nel Lazio l’attenzione era salita, soprattutto per i casi provenienti dall’estero e dalla Sardegna, oggi anche a Latina bisognerà fare alcune considerazioni.

La Asl continua a raccomandare vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla

mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle

mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.