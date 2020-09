Coronavirus: 3 nuovi casi positivi, guarito un altro paziente

Sono meno dei giorni scorsi oggi i nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. La Asl ne ha contati 3, 2 a Fondi e 1 a Latina. Per uno dei pazienti è stato necessario il ricovero in ospedale.

I casi totali arrivano a 812, di cui 551 sono persone ormai guarite. Sono 224 ancora le persone positive, di cui 174 trattate a domicilio.

La Asl ha comunicato alcuni consigli per agevolare le modalità di registrazione e di accesso al “drive in” attivo al Goretti per i tamponi e ridurre i tempi di attesa necessari. E’ necessario munirsi di ricetta dematerializzata ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina.

Domani, domenica 6 settembre, il servizio di “drive-in”, come detto già da qualche giorno, chiuderà alle 14.