Coronavirus, 3 nuovi casi positivi in provincia di Latina: 2 a Priverno

Sono stati registrati oggi in provincia di Latina 3 nuovi casi positivi, di cui 2 trattati a domicilio. Due sono di Priverno, come già aveva annunciato il sindaco Bilancia, 1 a Cori e 1 – che viene conteggiato dalla Asl di Latina – a Ferentino (in provincia di Frosinone) che portano il conto di oggi, 25 maggio, a 4.

I casi totali in provincia sono così 549. I ricoverati sono 31 (uno in più rispetto a ieri) e aumentano i guariti, che salgono a 424 (3 in più).

Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia Intensiva del Goretti. Complessivamente sono 81 le persone in isolamento domiciliare.