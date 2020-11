Coronavirus, 4 morti e oltre 300 nuovi casi positivi in 24 ore in provincia di Latina

Il numero dei contagi in un giorno supera quota 300 in provincia di Latina e purtroppo altre 4 persone sono morte dopo aver contratto il Covid-19. Si tratta di pazienti di Gaeta, Itri, Roccagorga e Sezze.

Dei 309 casi positivi 71 sono di Latina e 35 di Aprilia e 35 di Formia. Gli altri di Castelforte (3), Cisterna (16), di Cori (8), di Fondi (16), di Gaeta (6), di Itri (7), di Lenola (4), di Maenza (1), di Minturno (24), di Monte San Biagio (3), di Norma (3),

Pontinia (9), di Priverno (9), di Rocca Massima (2), Roccagorga (4), Sabaudia (2), di San Felice Circeo (1), di S. Cosma e Damiano (2), di Sermoneta (2), di Sezze (12), di Sonnino (3), di Sperlonga (1), di Spigno Saturnia(5) e di Terracina (25).

I casi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria diventano così 8479, i guariti salgono a 1936. I morti sono in totale 131. Positive attualmente sul territorio 6412 persone, di cui 6238 trattate in casa o in iaolamento.