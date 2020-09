Coronavirus, 8 nuovi casi in provincia: 305 persone ancora positive

I casi di coronavirus in provincia di Latina crescono con andamento costante. Oggi, 13 settembre, sono 8 i nuovi contagi registrati dalla Asl, di cui 7 trattati a domicilio. Un paziente è di Cisterna, 2 di Latina, 1 di Priverno, 2 di Sezze, e 2 di Roccagorga.

Salgono così a 907 i casi totali dall’inizio della pandemia. I pazienti guariti sono 565, mentre sono ad oggi positive 305 persone, di cui 47 ricoverati.

La Asl invita chi si reca al “drive-in” per il tampone di arrivare con la ricetta dematerializzata, ad eccezione di coloro che sono stati già contattati dal Dipartimento di Prevenzione, per evitare code. In attesa dell’esito del test è necessario restare in isolamento fiduciario.

Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di

evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non

abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando

rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità

delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine

e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.