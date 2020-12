Coronavirus, 9 morti e 134 nuovi casi. Tanti i guariti

Nove morti e 134 nuovi casi positivi. Drammatico il bollettino della Asl di Latina soprattutto se si pensa ai decessi di pazienti Covid che sono ben 9 in 24 ore. Soltanto un’altra giornata era stato così alto il numero delle vittime.

Cinque pazienti deceduti sono del capoluogo pontino, gli altri sono di Aprilia, Cisterna, Gaeta e Terracina.

Il numero più alto di contagi invece è stato registrato oggi a Latina (33), e poi a Formia (20), Sezze (14) e Minturno (10).

D’altra parte tantissimi sono ancora i guariti, ben 310 in 24 ore. Una speranza in questi giorni che precedono il Natale che sarà davvero “diverso”, con pochissimi parenti stretti e quasi interamente da trascorrere in casa.

RIENTRI DAL REGNO UNITO:

Le persone che nei 14 giorni antecedenti alla data odierna hanno soggiornato o transitato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto ingresso nel territorio nazionale contattando il Dipartimento di Prevenzione della ASL all’indirizzo mail ukcovid19@ausl. –

latina.it fornendo i propri dati anagrafici e attestando il rientro tramite carta d’imbarco o ricevuta di prenotazione del volo. I soggetti suddetti, fino all’esito del tampone, sono obbligati a rimanere in isolamento precauzionale.