Coronavirus, a Latina blindata la pista ciclabile e tutto il lungomare

Blindata anche la pista ciclabile in via del Lido e tutto il lungomare. Il sindaco di Latina, Damiano Coletta, considerata l’emergenza Coronavirus e anche che la città è uno dei territori critici in cui i contagi potrebbero aumentare nei prossimi giorni, ha deciso di vietare passeggiate e attività sportive in genere sulla pista ciclabile di via del Lido e sul lungomare. Lo stesso vale per l’arenile e la spiaggia.

L’ordinanza del sindaco Coletta specifica anche che al mancato rispetto della presente ordinanza verrà applicata una sanzione amministrativa di 100 euro oltre la denuncia ai sensi 650 del codice penale.

Il provvedimento è suscettibile di modifica, nel caso in cui la situazione sul territorio

richieda ulteriori misure operative per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e necessita di atto espresso per determinarne la scadenza, una volta superata la criticità.