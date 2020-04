Coronavirus, allo Spallanzani di Roma più dimessi che ricoverati

Una notizia carica di speranza arriva in questa domenica delle Palme (5 aprile 2020). Per il primo giorno dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 allo Spallanzani di Roma sono più i dimessi che i ricoverati.

L’ospedale della Capitale è stato il primo nel Lazio che ha fatto fronte alla crisi ricoverando la coppia di cinesi malati che ormai sono guariti e negativi. “Per la prima volta – si legge nel bollettino – si inverte il rapporto pazienti ricoverati Covid-19 positivi, pazienti dimessi, che sono oggi più numerosi”.

I pazienti COVID 19 positivi sono in totale nell’ospedale romano 185. Di questi, 19 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 207.

E’ vero, come abbiamo sottolineato precedentemente, che ora più ospedali, come il Goretti di Latina, per esempio, accolgono i malati che prima venivano trasportati soltanto allo Spallanzani. E’ comunque una buona notizia, anche perché vuol dire che ci sono posti in terapia intensiva liberi. Tanto che il nosocomio romano si è reso disponibile ad ospitare un paziente al giorno proveniente dal nord, dove la situazione è invece drammatica.

La giornata è splendida e la primavera si fa sentire: è ancora il tempo però di restare a casa, per non vanificare gli sforzi fatti fin qui.