Coronavirus, altri 4 nuovi casi positivi in provincia: 8 in 2 giorni

Non si fermano i contagi di coronavirus, oggi la Asl di Latina ha registrato ancora 4 nuovi casi positivi, tutti trattati a domicilio. Si tratta di 2 pazienti di Latina, 1 di Formia, e 1 di Pontinia.

Salgono a 625 i casi totali dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono in totale 533 e ancora 55 sono le persone positive, numero purtroppo che è tornato a salire da qualche giorno a questa parte. Ventiquattro di questi sono trattati a domicilio.

Sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti per i casi individuati. La Asl non si stanca di ricordare a tutti i cittadini di seguire le regole del distanziamento, della mascherina e del lavaggio frequente delle mani.