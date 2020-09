Coronavirus, ancora 12 nuovi casi in provincia di Latina: 2 persone in ospedale

Non si fermano i contagi di coronavirus: in provincia di Latina oggi se ne contano 12 in più rispetto a ieri. Per 2 pazienti è stato necessario il ricovero in ospedale.

I pazienti sono 2 di Latina, 2 di Aprilia, 3 di Fondi, 1 di Formia, 2 di Prossedi, 1 di Terracina e 1 di Santi Cosma e Damiano.

I casi positivi dall’inizio della pandemia superano le 800 unità, sono in totale 809, e l’indice di prevalenza supera 14: misura il numero di persone risultate positive per 10.000 abitanti. I pazienti ancora positivi sono ad oggi 222, di cui 173 trattati a domicilio.

Domenica 6 settembre il servizio di “drive-in” per l’effettuazione dei tamponi, all’ospedale Goretti di Latina, chiuderà alle 14.

La Asl continua a raccomandare vivamente a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla

mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle

mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.