Coronavirus, Ciolfi in quarantena: “Grazie per le manifestazioni di affetto”

Dopo due giorni di quarantena la consigliera comunale di Lbc Maria Grazia Ciolfi scrive un messaggio su Facebook ringraziando per la vicinanza e rassicurando anche sulle sue condizioni di salute.

“Grazie a tutti – ha scritto – per le tantissime manifestazioni di affetto e per il supporto emotivo che in questo particolare momento significano molto per vincere la solitudine ed anche quel po’ di paura che sebbene cerco sempre di allontanare, ogni tanto pensando e ripensando arriva. Ma sto bene e staro’ bene fino alla fine della quarantena

Seppure lontana da tutto e da tutti da oramai 48 ore, attraverso i racconti che arrivano dal piano di sotto dalle voci dei miei figli o di mio marito o dai racconti al telefono di amici e parenti, percepisco che la tensione in città per il virus è cresciuta, i timori sono causati inevitabilmente dalla paura verso qualcosa che purtroppo non si conosce quando siamo abituati a confrontarci sempre con realtà che governiamo perché conosciamo”.

E’ in quarantena Ciolfi, perché era di turno quando è entrato il primo paziente di Latina poi risultato positivo al test del Covid 19. Non sarebbe entrata direttamente a contatto con il 53enne, ma seguendo la procedura, è ora a casa dove resterà per le prossime due settimane. Poi lancia un invito per evitare isterie e allarmismi.

“E’ necessario mantenere la calma ed un atteggiamento determinato e responsabile ed eseguire con attenzione tutte le raccomandazioni fornite dal governo per ridurre le possibilità di diffusione del contagio cosi da limitare e sconfiggere l’epidemia e tornare il prima possibile alla normalità. Il pensiero più volte nel corso della mia giornata, che ora trascorre lentamente, è rivolto al paziente trasferito allo Spallanzani con l’augurio che possa stare bene al più presto”.