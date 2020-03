Coronavirus, Fondi “zona rossa”: troppi contagi. Ordinanza urgente della Regione

Fondi blindata come uno dei comuni vicino a Milano. I casi di pazienti positivi sono saliti oggi, con 7 in più rispetto a ieri, a 47 in totale. Un numero troppo elevato e preoccupante. Per questo la Regione Lazio ha emesso una ordinanza urgente che entrerà in vigore alla mezzanotte del 19 marzo 2020.

Ferme restando le misure statali, regionali e comunali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, vigerà il divieto di allontanamento dal territorio del Comune di Fondi da parte di tutte le persone presenti; il divieto di accesso al Comune, salvo che per assicurare attività e servizi consentiti dalla presente ordinanza e fatta eccezione per il rientro al domicilio o alla residenza.

Sono sospese tutte le attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. Le persone non potranno spostarsi fatta eccezione per il personale impiegato nelle strutture e nei servizi esclusi dalla sospensione.

Sarà sospeso lo svolgimento delle attività lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune di Fondi, anche ove le stesse attività si svolgano fuori dal territorio comunale. Chiuderanno – e qui le misure diventano davvero restrittive – tutte le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità, ivi compresa l’attività veterinaria, nonché di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare ovvero in modalità a distanza, nonché ad esclusione delle attività necessarie a garantire l’allevamento degli animali, le attività non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali, nonché infine ad esclusione delle attività del Mercato ortofrutticolo di Fondi

Il Mof resterà aperto il martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica dalle 5 alle 14. Il mercato resterà chiuso nei giorni di sabato e lunedì, con sanificazione da effettuare ogni sabato.

Saranno distribuite a tutti gli operatori e sarà controllato l’effettivo utilizzo di mascherine e guanti, con divieto di accesso al mercato per quanti fossero sprovvisti. Sempre al Mof si accederà per 4 ingressi consentiti dopo la misurazione della temperatura.

L’ingresso al Comune sarà regolato esclusivamente attraverso i seguenti corridoi: per i mezzi provenienti da sud con percorrenza da strada statale Flacca, e con percorrenza da strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte; per i mezzi provenienti dall’autostrada A1, uscita Frosinone, percorrenza della strada statale 156 dei Monti Lepini, percorrenza strada statale 7 Appia uscita obbligatoria provinciale Fondi-Sperlonga fino all’intersezione con via diversivo Acquachiara svolta per viale Piemonte.

Sono sospese tutte le attività commerciali, ad esclusione di negozi di generi alimentari, farmacie e parafarmacie, fornai, rivenditori di mangimi per animali, distributori di carburante per autotrazione ad uso pubblico, commercio al dettaglio di materiale per ottica, produzione agricola e allevamento, servizi di rifornimento dei distributori automatici di sigarette, servizi di rifornimento delle banconote agli sportelli Bancomat e Postamat, attività di trasporto connesse al rifornimento dei beni essenziali; servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; servizio di consegna a domicilio di farmaci e generi alimentari per le persone in isolamento domiciliare fiduciario; attività dei presidi sanitari e sociosanitari esistenti.

Sono sospesi tutti i cantieri e chiusi parchi pubblici, orti comunali, aree di sgambamento cani, aree sportive a libero accesso, servizi igienici pubblici e privati ad uso pubblico e divieto di utilizzo delle relative strutture.

Soppresse tutte le fermate dei mezzi pubblici, compreso del trasporto ferroviario. Chiusi al pubblico i cimiteri comunali, garantendo, comunque, l’erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme.

Tutti i residenti saranno sottoposti ad una Tac “per le persone esposte o nei casi sospetti purché in presenza di sintomatologia”.