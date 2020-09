Coronavirus, i numeri non scendono: altri 22 nuovi casi positivi in provincia

Di nuovo contagi record in provincia di Latina, la Asl ha registrato oggi 22 nuovi casi positivi al coronavirus, di cui 18 trattati a domicilio. Sette a Formia, 3 a Gaeta, 5 a Latina, 1 a Sabaudia e 1 a Sezze. Si comunica anche un caso notificato da un’altra Asl, domiciliato a Minturno.

I casi dall’inizio della pandemia salgono a 954. I guariti sono in tutto 573. Purtroppo però ancora 344 persone sono positive di cui 292 trattati a domicilio. Sono 52 i pazienti ricoverati.

Si raccomanda vivamente a tutta la popolazione, al fine di evitare ulteriori ondate di diffusione del Covid-19 e conseguenti provvedimenti, di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia, rispettando rigorosamente le vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza.

In attesa del tampone, che sempre più persone stanno facendo in questi giorni, con lunghe code al drive in di Latina che oggi ha portato anche alla chiusura di un tratto della strada che fiancheggia l’ospedale verso via Verdi, di restare in isolamento fiduciario in casa.