Coronavirus, il Comitato tecnico scientifico: “In classe con le mascherine dai 6 anni”

Dopo la prima riunione del Comitato tecnico scientifico sulla gestione del rientro a scuola e delle lezioni, che si è appena conclusa, sembra che l’indicazione sia proprio quella di far tenere agli alunni la mascherina durante le lezioni.

Sempre secondo il Comitato tecnico scientifico per tutti gli alunni dai 6 anni in su. Ci saranno casi in cui si potrà ovviamente togliere, come durante le interrogazioni, mentre si mangia o si fa attività fisica.

Questo a prescindere dai banchi singoli o dal distanziamento. Il coronavirus fa ancora paura e l’obiettivo, come aveva detto Azzolina, non è solo riaprire le scuole, ma tenerle aperte. L’ultima decisione spetta al Governo, ma probabilmente si atterrà a quanto consigliato. E le polemiche continueranno a crescere.