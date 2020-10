Sono 40 le classi chiuse in provincia di Latina per un caso di coronavirus che prevede l’interruzione delle lezioni e gli alunni in quarantena. Oltre alla classe della Frezzotti Corradini (la terza nell’istituto), è stata chiusa anche una dell’istituto Manzoni.

A distanza di appena 15 giorni dalla riapertura la situazione è davvero complicata per gli studenti che – se continua così – avranno un anno scolastico altalenante con quello che comporta sia per il loro rendimento sia per le famiglie.

Per i ragazzi più grandi non è un problema, ma per i genitori degli alunni delle scuole elementari e medie diventa difficile se entrambi lavorano. Quando il bambino è in quarantena infatti non si può nemmeno chiamare una baby sitter (nessuno può stare con il bambino, né andarlo a trovare, men che meno i nonni), e o la madre o il padre sono costretti a restare a casa. A seconda dei contratti si può chiedere il congedo parentale retribuito al 50 per cento, ma non tutti possono usufruirne.