Coronavirus Latina, morto il ginecologo Roberto Mileti

E’ morto a Latina, a causa del Coronavirus, il medico Roberto Mileti. Il ginecologo che lavorava alla clinica San Marco, era ricoverato al Santa Maria Goretti da una decina di giorni. Aveva accusato i primi sintomi ed era stato in ospedale dove lo avevano dimesso. Poi, il giorno dopo era tornato ed era stato ricoverato.

Dopo qualche giorno di cure c’era stato un miglioramento. Quattro giorni fa è stato colto, però, da alcune crisi respiratorie e ieri sera non ce l’ha fatta.

Come per Francesco Spagnolo, il responsabile dell’Inps di Latina (prima vittima nel capoluogo pontino), ha lasciato una comunità sgomenta e incredula. Tantissimi i commenti su Facebook che in questo momento di distanze è diventato anche mezzo per le condoglianze. “Tutta Latina ti piangerà” uno dei messaggi in suo ricordo. Anche per lui, come per tutte le altre vittime di questo virus, non ci sarà il funerale, ma soltanto una benedizione con i familiari più stretti.