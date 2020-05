Coronavirus, morto un paziente di Fondi. Nessun nuovo caso in provincia

E’ morta un paziente di Fondi dopo essere stato contagiato dal coronavirus. Era ricoverato nel reparto di Medicina dell’ospedale Goretti di Latina e la Asl ha registrato oggi il decesso. Il numero delle vittime del Covid-19 in provincia di Latina sale quindi a 33, in un giorno in cui invece non si registrano nuovi casi positivi. La speranza è che il numero alto di ieri, +7, possa essere un caso isolato.

I pazienti ricoverati sono ad oggi 31 e 421 invece i guariti. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti. Per la prima volta da tanto tempo scendono sotto al 100, le persone in isolamento domiciliare (95).