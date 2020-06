Coronavirus, nel Lazio il valore RT resta sopra 1: focolaio a Fiumicino

Nel Lazio il valore RT rimane sopra 1. Si tratta del tasso di contagiosità del Covid-19 dopo l’applicazione delle misure atte a contenere il diffondersi della malattia e dall’inizio della pandemia ormai tutti sanno che è importante che sia al di sotto di 1.

Ad essere determinante il focolaio di Fiumicino. Un secondo ristorante è stato chiuso nel comune dopo la scoperta di ulteriori 8 contagiati di coronavirus. In un primo momento era stato chiuso un bistrot vicino al Comune dopo che un dipendente era risultato positivo. Poi un altro locale dello stesso proprietario.

La regione desta qualche preoccupazione quindi proprio mentre i casi in Italia scendono. Gli ultimi dati sono infatti di 175 nuovi casi positivi e 8 morti. Mai il numero dei decessi era stato così basso dal 1 marzo 2020.

Le autorità raccomandano ai ristoratori di prendere sempre i dati dei clienti dei locali per semplificare il contact tracing, e anche per non incorrere in sanzioni salate. I focolai sono 12 in tutta la Penisola, tra i più critici quelli di Bologna e Mondragone.