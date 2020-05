Coronavirus, nessun nuovo caso positivo in provincia

Nessun nuovo caso positivo al coronavirus si registra oggi, 11 maggio, in provincia di Latina. Il trend continua a far ben sperare. Restano così fermi a 523 i contagiati e sono 47 le persone ricoverate. I guariti salgono a 354.

Nessun paziente Covid è ricoverato presso il reparto di Terapia intensiva del Goretti.

Scendono a 499 le persone in isolamento domiciliare, mentre in 9.889 hanno terminato il periodo.

La Asl continua a raccomandare ai cittadini di tutta la provincia di rispettare rigorosamente le disposizioni ministeriali in materia di mobilità delle persone, cercando di evitare di uscire dal proprio domicilio se non per i motivi specificati dalle stesse disposizioni.

Allo stesso modo occorre rispettare rigorosamente quanto stabilito in materia di rispetto delle distanze, lavaggio delle mani e divieto di assembramento. Si ricorda che, allo stato, l’unico modo per evitare la diffusione del contagio consiste nel ridurre all’essenziale i contatti sociali per tutta la durata dell’emergenza.

Questa settimana i residenti hanno riconquistato molti spazi, goduto del lungomare e di altre bellissime zone della provincia. E’ giusto anche ricominciare a frequentare, seguendo tutte le disposizioni per la sicurezza, i negozi che tanto hanno sofferto. Il tutto però mantenendo le distanze, usando dove obbligatoria la mascherina e con grande rispetto verso gli altri. Così la Fase 2 non potrà che condurci ad un’estate sicuramente diversa da tutte le altre, ma vivibile.