Coronavirus, nessun nuovo contagio in provincia di Latina

Rispetto alla giornata di ieri, anche oggi 7 giugno 2020, non si registrano nuovi casi positivi al coronavirus in provincia di Latina. Ieri un solo caso a Priverno e per i tre giorni precedenti nessun nuovo contagio. Il trend è positivo e lascia ben sperare anche se in Italia ci sono nuovi focolai e a Roma è stato isolato l’ospedale San Raffaele (31 i casi positivi).

I guariti intanto nella provincia pontina aumentano e salgono a 425. I positivi ad oggi sono 88, di cui 59 trattati a domicilio. Nessun paziente Covid è ricoverato presso la Terapia intensiva del Goretti.