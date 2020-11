Coronavirus, nuovo boom di casi positivi in provincia: sono 316 in 24 ore

Nuovo record di casi positivi al coronavirus in un giorno in provincia di Latina: oggi, 6 novembre, sono 316: si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Non sono mai stati così tanti in 24 ore e sono il doppio rispetto alla media di questi ultimi giorni.

Nel capoluogo pontino ci sono 83 nuovi contagiati, gli altri sono di Aprilia (24), di Bassiano (1), di Castelforte (1), di Cisterna (29), di Cori (28), di Fondi (14), di Formia (17), di Gaeta (3), di Itri (1), di Lenola (4), di Minturno (4), di Monte San Biagio (4), di

Norma (2), di Pontinia (5), di Ponza (2), di Priverno (10), di Rocca Massima (5), di Roccagorga (1), di Sabaudia (6), di San Felice Circeo (1), di Santi Cosma e Damiano (10), di Sermoneta (9), di Sezze (24), di Sonnino (4), di Spigno Saturnia (1) e di Terracina (23).

Si è registrato il decesso di 1 paziente non residente in provincia, aveva 87 anni e altre patologie. La Regione Lazio fa sapere che sono 85 i casi con link della casa di riposo di Cori, dove è in corso l’indagine epidemiologica.

I casi positivi dall’inizio della pandemia salgono a 4618. I guariti sono in totale 1088. Sono attualmente positivi sul territorio 3461 persone, di cui 3288 trattata in casa o in isolamento.