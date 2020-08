Coronavirus, nuovo contagio a Itri. A Latina chiuso il Cup del Goretti

Resta alta l’allerta per coronavirus in provincia di Latina. Non accenna a diminuire la fila al drive in del Santa Maria Goretti, dove l’attesa è lunga ma tutti restano per farsi il tampone. Ieri ne sarebbero stati eseguiti più di trecento. E sempre ieri al Santa Maria Goretti è stato chiuso il Cup, allestito in un tendone e riaperto soltanto pochi giorni fa, dopo che per mesi era rimasto funzionante solo quello di Piazza Celli. La struttura è stata chiusa perché un’operatrice è risultata positiva al coronavirus e tutti i colleghi sono stati sottoposti a tampone.

Il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, ha intanto annunciato che nella cittadina del sud pontino c’è un nuovo caso di covid: “Ho appena avuto conferma dal circuito dei medici di base – ha scritto sulla pagina istituzionale del Comune – della presenza di una nuova positività al Covid ad Itri. La persona, residente in una contrada extraurbana, attualmente è ricoverata in ospedale. Sono stati precauzionalmente sottoposti a tampone due familiari e si è in attesa dell’esito di questi esami. La ASL sta ricostruendo la catena dei contatti.

Invito ancora una volta i cittadini ad osservare scrupolosamente le prescrizioni dettate per evitare il rischio contagio e quindi ad osservare il distanziamento interpersonale, ad usare la mascherina laddove non fosse possibile rispettare la distanza minima ed a lavare frequentemente le mani”.