Coronavirus, paziente positivo di Borgo Podgora: si ricostruiscono i contatti

L’uomo di 53 anni risultato positivo al test del Coronavirus Covid 19 portato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per problemi respiratori è di Borgo Podgora. L’uomo è arrivato al nosocomio pontino lunedì, ma sembra non sia stato a contatto con le zone rosse o con persone provenienti dai comuni a rischio.

Per questo non è scattato immediatamente il passaggio allo Spallanzani. I medici hanno comunque pensato, viste le sue condizioni di salute, di effettuare il tampone che è risultato positivo.

Ora tutti i medici ed operatori che sono venuti a contatto con lui sono in quarantena e i locali sono stati sanificati. E’ in fase di ricostruzione la lista delle persone con cui sarebbe entrato a stretto contatto per effettuare i tamponi e scoprire eventuali casi positivi.

In ogni caso è necessario mantenere la calma e seguire le indicazioni per prevenire i contagi. In caso di sintomi influenzali non recarsi al pronto soccorso ma sempre chiamare il proprio medico o i numeri 112 e 1500.