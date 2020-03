Coronavirus: tampone casa per casa, ma è una bufala

Dall’inizio della crisi per Coronavirus molte sono le fake news che girano sui social. L’ultima in queste ore è quella di una donna che dice di essere un’operatrice della Protezione civile regionale ed annuncia che passeranno nei prossimi giorni ad eseguire il tampone casa per casa. È una truffa.

“Invitiamo – dicono dalla Regione Lazio – i cittadini a non far circolare questa bufala, ma soprattutto a non aprire la porta di casa ad operatori senza tesserino senza che vi sia stato un contatto telefonico precedente”.

Vere invece le denunce e anche tre arresti a Roma per le persone che violano il decreto. Le manette sono scattate nella Capitale per tre persone uscite con permesso di lavoro e trovate invece a giocare a carte.