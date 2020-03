Coronavirus, tra i casi positivi anche un avvocato di Latina

C’è anche un avvocato di 51 anni tra le persone di Latina positive al Coronavirus Covid-19. La notizia gira da qualche giorno e ieri è arrivata la conferma. Il professionista si sarebbe recato nei giorni scorsi in Lombardia e al suo ritorno ha avuto i sintomi dell’influenza. Dopo il tampone e il risultato positivo è stato trasferito all’istituto Spallanzani di Roma.

Preoccupazione ora sia per l’avvocato, molto conosciuto nel capoluogo pontino, sia per tutte le persone che nei giorni scorsi sono entrate a contatto con lui. Alcuni colleghi sono ora in auto isolamento.

Intanto oggi è prevista la sanificazione del palazzo di giustizia di piazza Bruno Buozzi e si attende la sospensione delle udienze per 15 giorni, misura che in queste ore è stata presa in considerazione anche nel consiglio dei ministri che si è svolto ieri, 6 marzo, a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte.