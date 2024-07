Corrimacere, al via la gara a circuito della Free Runners

Al via la Corrimacere, Trofeo dei SS. Francesco e Teresa, la gara a circuito che si svolgerà a Macere di Artena (RM), il prossimo sabato 27 luglio.

L’evento, realizzato dalla asd Free Runners del presidente Federico D’Amato, fa il suo esordio quest’anno all’interno del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” come tappa numero undici, ma è già alla sua nona edizione.

La gara podistica, inserita tra l’altro nella seconda edizione del circuito dei Castelli Romani, si snoderà sulla distanza di 9,9 km, con arrivo e partenza presso il Campo Sportivo di Rugby antistante la chiesa in via dello Sport 5, nel Comune di Artena (RM).

“Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa nona edizione – commenta il presidente della asd Free Runners Federico D’Amato – Ringraziamo in anticipo tutti coloro che supportano la manifestazione, i nostri sponsor, l’amministrazione del Comune di Artena, l’assessorato allo sport, Fidal Lazio e Coni Lazio, che patrocinano l’evento, l’Opes e il Circuito dei Castelli Romani”.

La quota di iscrizione è fissata in € 13. Le iscrizioni di società e individuali si possono effettuare su raceservice.it entro le ore 20:00 del 25 luglio 2024. Sarà possibile effettuare le iscrizioni anche il giorno della gara fino a 30 minuti dalla partenza al costo di € 15 con pagamento in contanti. Il ritrovo è previsto alle ore 16:30 presso il Campo Sportivo e lo start sarà dato alle 18.30.

Il percorso di gara si snoderà per le strade della contrada (asfalto e fondo sterrato) con leggere alterazioni altimetriche per una distanza totale di circa 10 km (Giro da circa 3,30 km da ripetere per 3 volte). Il tempo massimo di percorrenza è di 2 ora e 30 minuti. Sarà previsto un ristoro intermedio con acqua ed uno a fine gara con cibi e bevande.