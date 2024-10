Corrincastagna, a Cave la 21esima tappa di In Corsa Libera

Domenica 27 ottobre è in arrivo la terza edizione della “Corrincastagna”, gara podistica di 9,6 km inserita nel circuito In Corsa Libera come tappa ventuno. La competizione, che ha riscosso un grande successo nei due anni passati, si svolgerà a Cave (RM) come di consueto nel contesto della storica Sagra della Castagna, che quest’anno celebrerà la sua 90^ edizione.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cave, è organizzato minuziosamente dall’ASD Atletica Cave diretta da Rossano Renzi, Davide Carmignato ed Andrea Velluti.

“Verranno distribuiti 400 pacchi gara con una maglia tecnica di alta qualità a tutti gli iscritti – commenta dal direttivo Rossano Renzi – ogni partecipante che taglierà il traguardo riceverà una medaglia finisher personalizzata come riconoscimento per il loro impegno. Inoltre ci tengo a ringraziare in modo particolare – sottolinea Renzi – i settantatre collaboratori che con il loro aiuto e la sorveglianza del percorso, garantiranno il successo dell’evento.”

Il tracciato, con partenza e arrivo in Piazza S. Croce, si snoderà a partire dalle 9.15 tra colline e paesaggi suggestivi: dopo i primi due chilometri in leggera salita, il tracciato proseguirà con una discesa e alcuni saliscendi nella parte finale, con l’arrivo posto nei pressi della Banca Centro Lazio.

Lungo il percorso è previsto un ristoro, mentre all’arrivo i concorrenti saranno accolti con un ricco rinfresco a base di prodotti tipici locali e tante sorprese.

Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne, oltre ai primi sei classificati di ogni categoria. Le prime dieci società che raggiungeranno il traguardo con almeno 20 atleti riceveranno premi in denaro per un totale di 2.380 euro, suddivisi in base ai piazzamenti. I premi non saranno cumulabili.

A rendere ancora più speciale la giornata, sarà la presenza dello speaker ufficiale Massimo Perelli, noto come “The Voice”, mentre il team fotografico di Foto4go curerà il servizio fotografico dell’evento.

Iscrizioni su info@raceservice.it