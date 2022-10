Corrincastagna, Cave sigilla la 16esima tappa podistica Opes

La tappa numero sedici del circuito podistico Opes “In Corsa Libera” si è svolta domenica 30 ottobre a Cave (RM) a gran successo. Parliamo della prima edizione della Corrincastagna – Memorial Fabio Chialastri, competizione sulla distanza di 9,6 km.

Una giornata dal sapore estivo – come la definisce l’organizzazione dell’Asd Atletica Cave guidata da Davide Carmignato, Rossano Renzi ed Andrea Velluti – dove tantissimi runner e famiglie sono giunti in città, nello splendido contesto dell’88ª Sagra della Castagna in una delle feste più importanti di Cave.

A conquistare il podio maschile di questa prima edizione è stato Ettore Scardecchia in 31:57 della Running Evolution, mentre per le donne trionfa Linda Tommasi in 38:45 della Palestrina Running.

“Una immensa giornata di Sport e divertimento – commentano dal Direttivo – per una emozionante gara sportiva a carattere competitivo nella quale si sono cimentati quasi 350 atleti provenienti da tutta Italia e in particolare dalla regione Lazio. Tanto impegno messo in campo, per una riuscita manifestazione, certi che tutto si può e si deve migliorare. Un doveroso ringraziamento va a tutti gli sponsor che ci hanno sostenuto, al Sindaco intervenuto alla premiazione del Memorial Fabio Chialastri consegnando una targa al fratello e nostro amico runner Mauro Chialastri, al consigliere con delega alla Sport, alla ProLoco, alla Polizia locale, alla Protezione civile, ai Carabinieri in congedo, alla Banda Musicale G.Puccini Città di Cave – Roma, ai volontari che con grande impegno hanno contribuito alla riuscita dell’evento, al parroco Don Gerardo, a tutte le società sportive e naturalmente a tutti gli atleti intervenuti, Opes Latina, In Corsa Libera, AtletiCat, Foto4Go, il nostro Speaker “The Voice” e in ultimo ringraziamo tutti voi che ci seguite. Ora al lavoro per migliorarci guardando sin da subito al prossimo anno”.

Le foto ufficiali dell’evento sono consultabili qui Foto4Go.