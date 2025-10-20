Corrincastagna, in arrivo la 23esima tappa di In Corsa Libera

Domenica 26 Ottobre 2025 a Cave (RM), si terrà la quarta edizione della corsa podistica CorrinCastagna, ventitreesima tappa del circuito podistico Opes In Corsa Libera.

L’evento, patrocinato dal Comune di Cave, è organizzato minuziosamente dall’ASD Atletica Cave, in occasione della 91ª Sagra della Castagna di Cave, un evento che celebra lo sport, la tradizione e lo spirito di partecipazione collettiva.

Il percorso di 9,6 km, si snoda lungo un particolare tracciato collinare che offre panorami spettacolari e una piacevole corsa immersa nel verde. Il sentiero presenta dei tratti alternati di salita e discesa che renderanno la prova dinamica e avvincente. Sono previsti anche un ristoro lungo il percorso e uno all’arrivo, ricco e variegato di prodotti tipici locali.

“Sono previste diverse novità per questa edizione – commenta dal direttivo dell’atletica Cave, Rossano Renzi – Alla manifestazione parteciperanno atleti di rilievo, come Martina Pozzi delle Fiamme Gialle, specialista del mezzofondo (800 m e 1500 m) ed altri atleti della prestigiosa Università Luiss. Saranno premiati i primi tre assoluti uomini e donne e i primi sei classificati di ogni categoria e sarà consegnata una medaglia ricordo a tutti i partecipanti. Alla premiazione prenderanno parte anche autorità regionali, tra cui la Vicepresidente della Commissione Sport della Regione Lazio. A rendere la giornata ancora più speciale – conclude Renzi – la presenza della nostra mascotte Topo Runner, che animerà partenza e arrivo e l’estrazione di due prestigiosi premi offerti da gioiellerie locali”.

La Corrincastagna nasce dal lavoro e dalla passione dell’ASD Atletica Cave, rappresentata da Rossano Renzi, Davide Carmignato e Andrea Velluti, e da una squadra di 78 volontari impegnati lungo il percorso. Un gruppo unito da un solo obiettivo: promuovere lo sport e la valorizzazione delle tradizioni locali.

È possibile iscriversi online su www.raceservice.it, entro il 24 ottobre 2025. I singoli partecipanti della gara agonistica potranno iscriversi anche direttamente in loco prima della gara. I pettorali saranno consegnati in Piazza S. Croce fino alle ore 08.45 e la partenza è prevista alle ore 9:15. Saranno inoltre distribuiti nella mattinata i pacchi gara provvisti di una maglia tecnica di colore viola.