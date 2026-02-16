Corruzione, a Cisterna la maggioranza sta con Mantini: “Trent’anni di rigore e dedizione”

Lo scandalo della corruzione che ha toccato alcuni imprenditori di Cisterna ha visto finire sotto la lente delle autorità anche il sindaco, Valentino Mantini. La maggioranza, unitasi in un lungo comunicato, ha mostrato vicinanza al primo cittadino, sottolineando il suo lungo servizio alle Istituzioni:

“La storia personale e professionale del nostro Sindaco Valentino Mantini parla prima di ogni cosa. Ha servito le Istituzioni per trent’anni con rigore e dedizione, con la stessa faccia e le stesse mani, senza mai modificare i suoi comportamenti prima e dopo essere stato eletto dalle cittadine e dai cittadini della nostra comunità”.

“Quanto avvenuto in questi giorni ci amareggia, ma ora è necessario proseguire con l’azione della nostra Amministrazione per portare a termine gli impegni assunti verso la città, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza e legalità con serietà e senso delle Istituzioni. Abbiamo piena fiducia nell’operato della Magistratura – continuano – e al contempo ribadiamo lo spirito garantista verso gli indagati nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza che vale per chiunque”.

“E ancora – conclude la maggioranza – vale per chiunque il richiamo alla responsabilità politica nell’interesse esclusivo della nostra comunità e per sostenere una città in profonda crescita e trasformazione, oggi sicuramente scossa ma che saprà con fiducia rialzare la testa anche in questa occasione. Venerdì scorso, il Sindaco ha richiesto al Presidente del Consiglio Comunale di riunire i rappresentanti dei gruppi politici dell’assise con la stessa trasparenza che lo ha sempre contraddistinto, così come ha fatto in questi 4 anni di mandato”.