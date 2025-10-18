Corruzione, domiciliari per Enrico Tiero

Disposti gli arresti domiciliari per Enrico Tiero, consigliere regionale di Latina e Presidente della XI Commissione – Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione in Regione Lazio. Tiero è al centro di un’ inchiesta legata alla corruzione.

Dopo l’interrogatorio di giovedì, durato ben 3 ore davanti al Gip, il Giudice Giuseppe Cario del Tribunale di Latina ha deciso per i domiciliari su richiesta dei pm Martina Taglione e Antonio Sgarrella. Questa mattina, agenti della Guardia di Finanza e Carabinieri si sono presentati davanti l’ingresso della sua abitazione per notificare a Tiero l’esecuzione dell’ordinanza.

A Tiero si contestano cinque episodi di corruzioni, con l’aggravante di aver incassato una tangente da 6mila euro. Dopo quanto accaduto nelle scorse settimane, si era dimesso dal partito, mantenendo il ruolo di consigliere regionale.