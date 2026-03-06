Corruzione, la Cassazione annulla il Riesame su Tiero: intanto resta ai domiciliari

Nuovo passaggio giudiziario nell’inchiesta sulla corruzione che coinvolge il politico pontino Enrico Tiero. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione del Tribunale del Riesame di Roma che aveva confermato l’ordinanza di custodia cautelare nei suoi confronti.
Allo stesso tempo, però, i giudici della Suprema Corte hanno disposto il rinvio degli atti a un altro collegio del Riesame della capitale, che dovrà ora riesaminare la posizione dell’indagato e decidere se confermare o meno la misura cautelare.
Nel frattempo, Enrico Tiero resta agli arresti domiciliari.
Il ricorso in Cassazione era stato presentato dai legali del politico, gli avvocati Pasquale Cardillo Cupo e Angelo Fiore.
Le motivazioni della decisione della Cassazione saranno depositate entro trenta giorni. Da quel momento il nuovo collegio del Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi nuovamente sulla misura cautelare.