Un fine settimana ricco di storia, cultura e passione per il mondo equestre: domani 9 agosto e domenica 10 agosto, Cisterna di Latina si trasformerà nel cuore pulsante della tradizione buttera con due eventi, la Marcia della Transumanza e il Palio dell’Anello.

Giunta alla 33ª edizione, la Marcia della Transumanza attraverserà i luoghi simbolo del cammino che unisce Falasche a Jenne. Intorno alle ore 18, la carovana composta da circa una dozzina di cavalli e cavalieri farà il suo ingresso a Cisterna per trascorrere la notte nell’area equestre de Il Filetto, proseguendo nei giorni seguenti verso Artena, Paliano, Serrone, Trevi nel Lazio, fino a giungere a Jenne il 13 agosto, dove sarà accolta da una grande festa. Tra le novità di quest’anno, si segnala la Sagra del Transumante che si terrà a Falasche durante i giorni della marcia.

Domenica 10 agosto, alle ore 18.00, nel suggestivo scenario della pista in sabbia allestita nel tratto centrale del Corso della Repubblica, si disputerà l’attesissimo Palio dell’Anello, la storica manifestazione che celebra l’identità cisternese di “Patria dei Butteri”.

Oltre trenta cavalieri si daranno battaglia in una spettacolare gara di abilità e velocità, con l’obiettivo di centrare il maggior numero di anelli e conquistare il prestigioso stendardo realizzato dall’artista Maria Pia Biagini. A sfidarsi saranno dieci Comuni del territorio e precisamente Cisterna, Artena, Cori, Lariano, Norma, Rocca Massima, Segni, Sermoneta, Sezze, Velletri.

“La corsa all’anello – dichiarano il Sindaco Valentino Mantini, l’Assessora alla Cultura Maria Innamorato e la Delegata agli eventi Aura Contarino – rappresenta uno degli eventi più suggestivi della tradizione cisternese, unendo la cultura del buttero alla nostra identità storica”.

L’evento è organizzato dal Comune di Cisterna di Latina con il contributo della Presidenza del Consiglio della Regione Lazio, e sarà trasmesso in diretta streaming per permettere a tutti di vivere da vicino le emozioni del Palio.