Corsa Contro la Fame e Torneo di Calcio, al Bongiorno di Podgora trionfano sport e solidarietà

Si è svolta nella mattinata di venerdì 29 maggio, organizzata dal professore Sandro Di resta, la giornata clou della “Corsa Contro la Fame”, il grande evento didattico-solidale che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Natale Prampolini” patrocinato dal Comune di Latina.

La splendida cornice del campo sportivo “Pietro Bongiorno” di Borgo Podgora ha fatto da sfondo a una giornata speciale, in cui l’entusiasmo dello sport si è trasformato in un aiuto concreto per contrastare la malnutrizione infantile nel mondo. A testimoniare l’importanza dell’evento, la manifestazione si è svolta alla prestigiosa presenza dell’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, della Dirigente Scolastica Paola Di Veroli e di tutti i docenti della scuola, che hanno coordinato e sostenuto gli alunni passo dopo passo.

Accanto alla tradizionale corsa solidale, la giornata è stata arricchita da un emozionante torneo di calcio dedicato interamente agli alunni della scuola secondaria di primo grado di Borgo Podgora. I ragazzi si sono sfidati sul campo con grande determinazione, offrendo uno spettacolo fatto di tecnica, gioco di squadra e sano agonismo.

Al termine delle sfide, l’evento ha vissuto il suo momento più alto con delle prestigiose premiazioni che hanno valorizzato l’impegno di tutti i partecipanti:

• Una medaglia d’oro per tutti: Ogni singolo alunno partecipante ha ricevuto una medaglia come riconoscimento per l’impegno e lo spirito di solidarietà dimostrato.

• Premio Capocannoniere: I calciatori che hanno messo a segno il maggior numero di gol sono stati proclamati capocannonieri del torneo, ricevendo in premio un pallone ufficiale offerto da Yappalo.

• La Coppa Fair Play: Un riconoscimento importantissimo consegnato ai capitani delle squadre di tutte le classi dell’istituto di rappresentanza, per sottolineare il rispetto delle regole e dell’avversario.

• La Coppa dei Vincitori: Una coppa è stata infine assegnata a ogni classe parallela che è riuscita a conquistare la vittoria del proprio girone.