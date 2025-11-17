Corsa del Ricordo, a Latina trionfano Carraroli e Fanella

Si chiude con successo la seconda edizione della Corsa del Ricordo a Latina, gara ventisei del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”.

A vincere per il secondo anno consecutivo, ma stavolta nel suggestivo percorso di 14,6 km disegnato intorno al Lago di Fogliano, è stato Gabriele Carraroli del Centro Fitness Montello, che chiude la sua gara in 00:49:21. Secondo piazzamento per Diego Papoccia dell’Atletica Ferentino 00:51:58 e terzo sul podio Carlo Marocco in 00:53:13. Per il podio femminile Serena Fanella dell’Atletica Ferentino trionfa con il tempo 00:57:42. La segue Cinzia Ottobre del Running Saviano che ha concluso in 01:00:38. Al terzo posto Roberta Andreoli Podistica Priverno al traguardo in 01:04:01.

Con un caratteristico percorso che ha offerto come panorama il Lago di Fogliano, l’evento pontino ha chiuso la serie di tappe che hanno interessato da nord a sud, dieci città d’Italia, con partenza lo scorso febbraio da Roma. La corsa, nata con lo scopo di mantenere vivo il ricordo della tragedia delle foibe e dell’esodo forzato delle popolazioni italiane dalle terre dell’ex Jugoslavia nel secondo dopoguerra, ripercorre i luoghi più simbolici dell’esodo degli italiani dall’Istria, dal Quarnero e dalla Dalmazia.

La manifestazione sportiva, realizzata in collaborazione con ASI e Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia con il Patrocinio della Regione Lazio, del Comune di Latina e Coni Lazio, è stata curata in tutti aspetti tecnico organizzativi dalla Montello Running di Sergio Zonzin per il secondo anno consecutivo.

“Siamo pienamente soddisfatti della riuscita della gara sotto tutti gli aspetti tecnici – commenta Sergio Zonzin presidente della Fitness Montello – Abbiamo ottenuto ottimi risultati anche nelle adesioni, con l’80% in più di partecipanti rispetto allo scorso anno. Siamo orgogliosi di aver lasciato un segno positivo nei tanti podisti soddisfatti sia del contesto panoramico, sia delle accortezze quali ad esempio il pacco gara fornito. Ringrazio tutto il mio staff, l’amministrazione comunale di Latina con l’assessore allo sport Andrea Chiarato per il patrocinio concesso, l’Asi che ci ha dato l’opportunità di gestire questo evento che, in qualità di organizzatori tecnici, vorremmo rinnovare anche per il prossimo anno aumentando ancor più il numero degli iscritti”.

Un successo anche per le camminate metaboliche rispettivamente di 7 km con Sergio Zonzin e in versione soft a bordo lago, con Stefania Marasca, che hanno ospitato molti partecipanti tra cui un folto gruppo del centro sociale di Borgo Podgora.