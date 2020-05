Corsa virtuale: il nuovo format spopola tra i runners e arriva a Latina

Avete mai sentito parlare di “Corsa Virtuale”? Negli ultimi giorni, il fenomeno sta interessando molti ambienti sportivi e dopo le forti restrizioni conseguenti l’emergenza epidemiologica, questo nuovo format sta spopolando anche nel mondo del running e arriva anche a Latina.

La continua cancellazione di gare non ha demotivato gli amanti della corsa, che dopo aver solcato i balconi della propria abitazione prima e le strette vicinanze del proprio domicilio poi, ora sono finalmente liberi di dare sfogo alla propria passione.

Le più famigerate competizioni sportive si sono fatte largo nel mondo del digitale ed anche il podismo si adegua a questa modalità “sicura” che riesce a garantire lo svolgimento di numerosi eventi di spicco già da tempo calendarizzati.

È questo il caso della “100 km del Passatore”, che negli anni ha incoronato ben 12 volte di seguito l’ultramaratoneta campione del mondo, Giorgio Calcaterra. La corsa, rinviata al 2021 causa pandemia Covid-19, si trasforma in un evento virtuale realizzato a distanza con ben 1800 iscritti al seguito che hanno scelto di competere la “100 km di casa”.

Ad onorare la gara, che da quarantotto anni a questa parte collega Firenze-Faenza, anche atleti della nostra provincia, come il caso di Gennaro Oliva. L’atleta ultramaratoneta in forza all’Atletica Sabaudia del presidente Antonello Cipullo, ha compiuto un’impresa sensazionale. Sfruttando i mesi di allenamento pregressi in vista dell’evento su tale distanza proibitiva, sceglie come location il lungomare di Sabaudia. Partenza programmata alle due del mattino e chilometro dopo chilometro, compie l’impresa alle 14.30, ora in cui Oliva percorre il centesimo chilometro in poco meno di tredici ore di corsa ininterrotta. Il 52enne napoletano di origine, ma pontino di adozione, non è nuovo alle ultramaratone. Nel suo personale palmares se ne annoverano diverse. Atleta in possesso di grandi valori sportivi, umile e riservato è da esempio per molti runners, anche per il modo in cui decide ad oggi di reinventare il suo amore per la corsa.

Ma il virtual arriva anche a Latina e conquista l’ottava edizione della “Notturna Olim Palus” memorial Roberto Lazzeri in programma il prossimo sabato 27 giugno. Sotto l’organizzazione dell’omonima Olim Palus Latina guidata da Enrico Barbini, la manifestazione si disputerà nel rispetto delle vigenti normative di corsa su strada con la possibilità di correre ovunque i 10 km previsti e scelta del percorso a discrezione del partecipante.

Il pettorale sarà scaricabile digitalmente e mediante l’apposita app “Strava” per dispositivi mobili come smartphone o smartwatch, si darà inizio alla propria sessione di corsa che dovrà svolgersi a partire dalle 8 ed entro le 21. In poche mosse, premendo lo start per cominciare e il tasto stop all’arrivo, i dati del tragitto di tutti i partecipanti verranno inviati ad un server che genererà le classifiche.

In un momento storico in cui è fondamentale adeguarsi alla distanza fisica è la passione ad abbattere le barriere con un nuovo modo di concepire la corsa. Una nuova frontiera necessaria in questo momento delicato, che ci auguriamo però torni a lasciare presto posto a spazi di condivisone con un ripristino delle modalità classiche. Ma per ora prendiamo il meglio di quello che la tecnologia ci offre, con la possibilità di partecipare ad eventi di corsa da remoto, in modalità outdoor o su tapis roulant. Insomma una vera e propria sfida in solitaria che segue le normative del distanziamento sociale e che non mette a rischio e lascia comunque il brivido della competizione.