Corse clandestine con le 500 nel garage di Aprilia 2: denunciati

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Aprilia è intervenuta nel parcheggio seminterrato del centro commerciale Aprilia 2, dopo una segnalazione che indicava due auto sospettate di partecipare a corse clandestine e di effettuare manovre pericolose. Sul posto, gli agenti hanno individuato le due Fiat 500 segnalate, regolarmente parcheggiate senza persone a bordo e posizionate vicino l’una all’altra.

Dopo qualche minuto, una delle vetture si è mossa ed è stata fermata per un controllo. Durante l’operazione, la seconda Fiat 500 ha iniziato a muoversi a sua volta: all’interno si trovavano un uomo con capelli corti, maglia nera e tracolla, e una donna con capelli scuri e abbigliamento scuro. La guida dell’uomo risultava incerta e nervosa, probabilmente a causa della presenza della Polizia.

Conclusi i controlli sulla prima auto, gli agenti hanno fermato la seconda vettura per un ulteriore accertamento. Questa volta al volante c’era la donna, mentre l’uomo si era spostato sul sedile passeggero. Alla richiesta degli agenti sul cambio di posto, l’uomo ha ammesso di non essere in possesso della patente di guida. Verifiche successive hanno rilevato che si trattava di un recidivo, già sanzionato più volte negli ultimi due anni per guida senza patente.

Entrambi sono stati condotti in Commissariato, dove l’uomo è stato denunciato a piede libero per recidiva ai sensi dell’articolo 116 del Codice della Strada. L’auto è stata sequestrata amministrativamente e affidata al proprietario. La Polizia di Stato di Aprilia ribadisce il proprio impegno nel garantire la sicurezza sulle strade attraverso controlli costanti e azioni mirate a contrastare comportamenti irresponsabili alla guida.