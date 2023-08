Corse goliardiche, in arrivo la Beer Mile #TabellaFalcone

Tra le fila del calendario del circuito podistico Opes “In Corsa Libera”, fa capolino come 15esima tappa la Beer Mile, l’evento goliardico ed aggregativo a base di corsa e birra, organizzato dal team di #TabellaFalcone.

Sabato 26 agosto 2023, presso il Campo Coni di Latina, ci sarà da divertirsi con cinque diverse “gare” su distanze differenti per permettere a tutti di correre: anche ai più piccoli. Gli adulti dovranno percorrere 4 giri di pista (anche a staffetta) alternandoli ad una birra da 33cl (oppure degli esercizi faticosi), gli adolescenti/ragazzini dovranno percorrere un giro di pista alternando corsa a bevute rapide di succo di frutta, i bambini dovranno fare uno sprint di un rettilineo con bicchieri di succo. Il divertimento è alla base di tutto ma essendo comunque una gara ci sarà una classifica finale per chi partecipa alla “competitiva”. La quota di iscrizione per i partecipanti è di 5€ per gli adulti (maggiori di anni 18), le corse dei bambini sono gratuite ma anch’esse con preiscrizione obbligatoria entro sabato 19 agosto. La quota per la staffetta è di 10€ a squadra (4 componenti).

Il ritrovo è previsto alle ore 18:30 al Campo Coni di Latina in via Botticelli.

Start BIBERON MILE ore 19:00 circa

Start TEEN MILE ore 19:30 circa

Start BEER MILE NON COMPETITIVA ore 20:00 circa

Start BEER STAFFETT MILE ore 20:20 circa

Start BEER MILE COMPETITIVA ore 20:40 circa

Dalle 20:00 alle 23:00 possibilità di cenare sul posto grazie ai food truck ed i tavoli installati direttamente a bordo pista

Ore 21:30 PREMIAZIONI

Le iscrizioni sono aperte fino al 19/08/2023. Ci sono due modalità per iscriversi: versare la quota (esatta ed in contanti) al Maione Store (dal lunedì al sabato 10:00-13:00 e 16:30-19:30) in via Tiziano 13 a Latina; tramite bonifico bancario su IBAN: IT18F0529614700CC0080022058 intestato a ASD IN CORSA LIBERA e INVIANDO SUCCESSIVAMENTE UNA E-MAIL con: nome, cognome, data di nascita, squadra podistica di appartenenza (solo nel caso di tesserati partecipanti al circuito in corsa libera), nome della staffetta (solo in caso di staffetta) e la ricevuta di bonifico a info@tabellafalcone.it sempre entro il 19/08/23.

Inoltre è prevista una vera e propria area ristoro e party con dj set live e il food truck di “El Papi” con ottimi panini e piatti in un’area all’interno del campo adiacente la pista così da poter cenare in loco e permettere alle famiglie e agli spettatori di seguire comodamente l’evento. Sarà una festa per tutti e sarà possibile fare un test gratuito delle calzature SAUCONY per i primi 100 iscritti.

Per maggiori info Cristian Falcone 3409736866 tabellafalcone.it/beer-mile – info@tabellafalcone.it