Corsi di formazione per i dipendenti ABC, centri di raccolta chiusi il 25 febbraio

Nel pomeriggio di mercoledì 25 febbraio i centri di raccolta comunali di Latina osserveranno una chiusura temporanea. Le strutture di via Bassianese, via Massaro e Chiesuola non saranno accessibili al pubblico per alcune ore, a causa di un’attività formativa riservata al personale operativo dell’Azienda per i Beni Comuni.

I dipendenti ABC prenderanno parte a un corso di aggiornamento organizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco, con l’obiettivo di potenziare le procedure legate alla sicurezza e alla gestione delle situazioni di emergenza. Un’iniziativa che si inserisce nel percorso di qualificazione continua avviato dall’azienda, mirato a migliorare gli standard di tutela sia per i lavoratori sia per gli utenti dei servizi.

La sospensione del servizio riguarda esclusivamente il turno pomeridiano di mercoledì. Le attività riprenderanno regolarmente a partire da giovedì 26 febbraio, secondo i consueti orari di apertura.

ABC invita i cittadini a programmare per tempo i conferimenti e ringrazia l’utenza per la collaborazione.