Corsi di inglese individuali e di gruppo

Ormai è un mantra: avere un’ottima conoscenza della lingua inglese è al giorno d’oggi indispensabile. Quella che una volta era una skill non basilare, è diventata sempre più fondamentale, non solo per il contesto lavorativo, ma anche per la vita di tutti i giorni.

Parlare e comprendere correttamente l’inglese è un’opportunità per tutti, per affacciarsi ai contenuti online e non disponibili solo in lingua originale, per viaggiare senza limitazioni e in piena autonomia, per essere indipendenti in ogni tipo di comunicazione, personale o professionale, verso i paesi esteri.

Chi si sposta spesso per svago o per lavoro ha l’opportunità di confrontarsi con persone provenienti da ogni angolo del mondo e sa bene che l’inglese è ufficialmente una lingua d’incontro, parlata pressoché da chiunque e convenzionalmente utilizzata per mettere in comunicazione persone di diverse nazionalità.

Si può imparare l’inglese in moltissimi modi: il più convenzionale, nonché efficace, è sicuramente quello di puntare sull’iscrizione a un istituto come Wall Street English, una scuola inglese Roma, presente però anche in molte altre città italiane. Qui è possibile seguire corsi di inglese generici o più specifici, ottenendo inoltre diverse utili certificazioni linguistiche.

La formazione digitale è però sempre più diffusa e sono sempre più numerose le scuole online e le piattaforme web che permettono di seguire corsi di inglese a distanza con insegnanti professionisti. Ovviamente queste soluzioni hanno dei vantaggi così come degli svantaggi e la scelta tra le due opzioni è assolutamente soggettiva.

I corsi di inglese si possono suddividere inoltre in due grandi categorie: quelli individuali e quelli di gruppo. Quali sono i pro e contro delle due alternative?

Corsi di inglese individuali

I corsi di inglese individuali sono corsi dove esiste un rapporto diretto con il proprio insegnante. Scegliendo questa formula si ha un tutor dedicato per un periodo di tempo prestabilito, con lezioni che possono avere una diversa durata temporale a seconda di quanto viene concordato con l’insegnante.

I vantaggi di questa soluzione sono diversi: in primo luogo si può creare un percorso personalizzato basato sulle proprie personali esigenze. La velocità di apprendimento è ovviamente soggettiva, ma con un corso individuale è potenzialmente più veloce in quanto l’insegnante si può focalizzare su un unico studente, correggendo nell’immediato i suoi punti deboli e spronandolo a migliorare.

Questo approccio all’apprendimento della lingua inglese ha anche dei lati negativi, primo tra tutti quello relativo ai costi. Un corso di inglese individuale è senza dubbio più costoso rispetto ad un corso di gruppo, ma è ovviamente il prezzo da pagare per avere un insegnante dedicato. Inoltre, con un corso individuale non si ha modo di confrontarsi con altre persone che stanno affrontando lo stesso percorso, limitando così in un certo senso gli scambi verbali con altri studenti.

Corsi di inglese di gruppo

Un modo interessante di imparare l’inglese è tramite i corsi di gruppo. Questa soluzione è molto interessante in quanto offre l’opportunità di avere un confronto diretto anche con altri studenti che partono dal proprio stesso livello.

Può essere una strategia interessante anche per conoscere nuove persone e fare nuove amicizie, così da aiutarsi reciprocamente nelle diverse fasi del percorso di studi. Ovviamente si tratta di contro di una soluzione più dispersiva, poiché l’insegnante non si può concentrare su un singolo studente ma è costretto a tenere lezioni generiche e non personalizzate. Un vantaggio evidente è però quello relativo ai costi, che con questa formula sono sicuramente inferiori rispetto a quelli di un corso individuale.

Un’ idea per chi è indeciso potrebbe essere quella di combinare un corso di gruppo con delle lezioni individuali, ottenendo così i vantaggi di entrambe le soluzioni e calmierando inoltre la spesa. L’insegnante individuale in questo caso può servire ad approfondire alcune tematiche e a correggere eventuali errori specifici relativi al singolo studente: un vero boost all’apprendimento.