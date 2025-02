Corsi fantasma per la sicurezza sul lavoro, l’inchiesta tocca anche Latina

In cambio di soldi fornivano falsi attestati di partecipazione a corsi di formazioni su sicurezza, prevenzione e igiene sui luoghi di lavoro. Sono in totale quattro le misure cautelari agli arresti domiciliari emesse dal Tribunale di Velletri nei confronti di altrettante persone tra Latina, Roma e Caserta.

I carabinieri del Nas di Roma hanno portato alla luce una vera e propria organizzazione che ha smascherato il giro di falsi attesti per la partecipazione ai corsi di formazione obbligatori sul lavoro. Nell’inchiesta sono finiti ai domiciliari un medico specialista in medicina del lavoro, due titolari e una dipendente di due società di consulenza e formazione professionale di Anzio e Nettuno. Per loro l’accusa è quella di associazione a delinquere finalizzata alla falsità ideologica e alla falsità materiale commessa sia dal pubblico ufficiale che dal privato.