Cortocircuito nella notte in via Fiuggi, residenti intossicati

Momenti di paura nella serata di ieri in via Fiuggi, a Latina, dove un corto circuito ha provocato un principio d’incendio all’interno di un palazzo. Le fiamme, fortunatamente, sono state domate in breve tempo grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, che hanno evitato il peggio.

Tuttavia, alcuni residenti sono rimasti intossicati dal fumo propagatosi nell’edificio. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno prestato le cure del caso. Presenti anche i tecnici dell’Enel, per le verifiche necessarie sulla rete elettrica.

Le cause del corto circuito sono ancora in fase di accertamento.