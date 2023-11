Cos Latina, prima gioia stagionale nel campionato di Promozione

Si è fatta attendere ma è arrivata per i neroverdi pontini la prima vittoria stagionale nel campionato LND di Promozione. Contro il Lenola basta un gol di Di Marco (ex dell’incontro) per portare a casa i 3 punti in palio e sorridere per la prima volta in campionato.

Terzo gol in campionato di Alessio Di Marco che ai microfoni della società ha dichiarato:

“Ci tenevo particolarmente a questa partita visto il legame bellissimo che ho con Lenola e segnare per me è stata un’emozione assurda ma per rispetto non ho esultato – dichiara il numero 10 del Cos -. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo vinto finalmente una partita dopo tante sofferenze e dopo tante domeniche no ma non è stato fatto nulla, il campionato è lungo e noi dobbiamo lavorare ancora tanto, tutti uniti per un solo obiettivo. Dobbiamo capire che il lavoro di squadra è più importante del singolo, solo così possono arrivare grandi traguardi. Dedico questa vittoria a noi ragazzi – conclude Di Marco – finalmente ieri ho visto tutti uniti, ce la meritavamo, è bello vederci riniziare la settimana con il sorriso. Volevamo tutti la vittoria, dal primo all’ultimo”.

Un Cos che quindi non vuole più voltarsi indietro in questa Promozione ma bensì vuole riaffacciarsi alle prossime sfide con rinnovate energie e motivazioni, dopo l’iniezione ricevuta domenica sul campo amico dell’Ivano Ceccarelli di Latina.