Cos’è e a cosa serve il collettore di scarico di un’automobile?

È risaputo che la combustione della miscela aria-carburante nei cilindri di un motore a combustione interna produce gas di scarico. Per garantire che questi gas vengano scaricati tempestivamente, un sistema di scarico si trova sotto la scocca del veicolo. Il collettore di scarico è uno dei componenti del sistema di scarico.

Cos’è e a cosa serve il collettore di scarico di un veicolo?

Il collettore di scarico di un’automobile è un sistema che comprende diversi tubi che partono dalle camere di combustione dei cilindri del motore e si uniscono per formare un unico tubo adiacente al catalizzatore. I collettori di scarico sono realizzati in acciaio inossidabile, acciaio tubolare, ghisa o ceramica. Le guarnizioni di tenuta sono utilizzate nelle giunzioni per creare una tenuta ermetica che impedisca la fuoriuscita dei gas di scarico dai cilindri.

Il collettore di scarico è necessario per raccogliere e spostare i gas di scarico dai cilindri del motore attraverso il sistema di scarico e i silenziatori fino al tubo di scappamento. Ha anche la funzione di ventilare efficacemente le camere di combustione.

I problemi al collettore di scarico influiscono negativamente sulla stabilità e sulle prestazioni del motore dell’auto, nonché sulla salute del conducente e dei passeggeri.

Guasti comuni del collettore di scarico

Danneggiamento della guarnizione. Questo è uno dei problemi più comuni che si verificano con il collettore di scarico. Per risolvere questo problema, è necessario svitare il collettore, rimuovere la guarnizione e sostituirla.

Insorgenza di ruggine, soprattutto in ambienti carichi di sale. I tubi del collettore arrugginiti possono consentire l’ingresso dei gas di scarico nel vano motore, che possono penetrare nell’abitacolo e causare disagi al conducente e ai passeggeri. Questo problema richiede un’attenzione professionale e la sostituzione del collettore di scarico.

Lunghezze diverse dei tubi. Questo può portare a un problema noto come contropressione, nel qual caso il motore deve lavorare di più per spingere lo scarico verso l’esterno. Per ridurre la contropressione, è possibile utilizzare un dispositivo che utilizza tubi di uguale lunghezza.

Crepe nel metallo del collettore. Ciò comporta una perdita di tenuta e indica che il collettore di scarico deve essere sostituito.

È necessario prestare sempre attenzione a qualsiasi riduzione delle prestazioni del veicolo o a cambiamenti nelle caratteristiche di guida e far ispezionare regolarmente il veicolo in modo da individuare e riparare tempestivamente i problemi funzionali. Questo è molto importante per la salute e la sicurezza del conducente e dei passeggeri, oltre che per il funzionamento stabile e la longevità del veicolo.